'Diant Ramaj vertrekt uit Amsterdam: transfersom doelman bekend'

Ook is zijn huurdeal naar FC Kopenhagen rond, deze duurt echter maar zes maanden. "Ondanks andere berichten wordt Diant Ramaj slechts tot het einde van het seizoen uitgeleend aan FC Kopenhagen", opent Florian Plettenberg op X.

"Een uitleenperiode van 18 maanden is helemaal geen optie - en het is juridisch niet mogelijk", weet de journalist. Hij zal tot 2029 bij Borussia Dortmund tekenen." Hoeveel hij oplevert is nu ook duidelijk: "Transfersom: €5m. Medisch goedgekeurd. Exclusief nieuws, wordt binnenkort bevestigd."