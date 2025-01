Dit is het drukke programma van Ajax in januari: 6 wedstrijden

Ajax neemt het zondagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen VfB Stuttgart en dat betekent voor de ploeg van trainer Francesco Farioli de aftrap van een drukke maand. In totaal staan er namelijk maar liefst zes (belangrijke) wedstrijden op het programma.

De club uit Amsterdam gaat namelijk in de strijd om de KNVB Beker nog op bezoek bij AZ. Het duel in Alkmaar begint op dinsdag 14 januari om 18:45 uur. Ajax is ook nog actief in de Europa League en in dat toernooi staan er nog wedstrijden met Rigas FS en Galatasaray op het programma.

Programma Ajax na de winterstop: