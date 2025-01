Driessen: "Daarom krijgen Alders, Mokio en Faberski geen kansen"

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf hard uitgehaald naar het beleid bij Ajax. De verslaggever ziet dat er 'kennis van het Ajax-voetbal ontbreekt' bij de club uit Amsterdam.

"Niemand bij Ajax die de pareltjes van nu bij het eerste elftal en die op De Toekomst kan oppoetsen of iets kan leren", schrijft hij. "Het ontbreekt ze aan basisvoetbalkennis, aan kennis van het Ajax-voetbal en de liefde voor het echte voetbal. Omdat de toptalenten bij Ajax niet in de sjablonen passen van de huidige beleidsbepalers krijgen zij geen kansen", aldus Driessen.

"Het zijn de Gaaei’s, Rugani’s en de Akpom’s van deze wereld die de voorkeur krijgen boven Alders, Mokio of Faberski", vervolgt hij kritisch. "Allemaal onder het valse voorwendsel dat plaats twee en dus rechtstreekse plaatsing voor de Champions League heilig is. Alsof dat niet hand in hand kan gaan, zoals al eeuwig gebeurt bij Ajax, met de Ajax-filosofie qua spelopvatting en opleiden. De fluwelen revolutie van Johan Cruijff bewees het vijftien jaar geleden nog met een rits landstitels tot gevolg, terwijl de finale van de Champions League op een minuut na werd gemist", besluit Driessen.