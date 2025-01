Driessen duidelijk over Ajacieden: "Zitten op een dood spoor"

Driessen vertelt tegenover De Telegraaf dat talenten onder Farioli aan het verkeerde adres zijn bij Ajax. "Er is geen enkel talent dat bij Farioli de kans krijgt, want hij blijft maar vasthouden aan de oude waarden. Waarvan iedereen vorig jaar heeft gezegd dat ze helemaal niet bij Ajax thuishoren. De Gaaeis, de Akpoms, de Mannsverks enzo, die zitten allemaal wel bij de selectie, die krijgen allemaal wel de kans. Maar die jonge jongens van Ajax krijgen geen kans. Je zit echt op een dood spoor als jonge speler bij Ajax. Mannsverk gaat wel vertrekken geloof ik, naar Cardiff ofzo. Die kans is vrij groot. Hij is de nieuwe Frenkie de Jong, zo wordt hij gepresenteerd.