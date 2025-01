Driessen fileert staf van Farioli: "Dat kan iedere boerenlul"

"Nog erger vind ik dat Farioli zeven assistenten heeft. En dat Van Praag, de hoogste baas, er schande van spreekt. Want hij mocht er maar vier hebben", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Wat moet een trainer met zeven assistenten?"

Tafelgast Valentijn Driessen is het daarmee eens "En de laatste assistent is iemand die gespecialiseerd is om een geblesseerde speler fit te maken. Nou, dat kan iedere boerenlul, iedere fysio kan dat. Dat gaat helemaal nergens over", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.