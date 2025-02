Driessen genoot tijdens Ajax - Feyenoord van slechts één speler

Valentijn Driessen heeft niet genoten van Ajax - Feyenoord (2-1). De journalist zag slechts één speler die een goed niveau haalde in de Johan Cruijff ArenA.

De Klassieker kon Driessen totaal niet bekoren. "Tot de 75ste minuut was er echt helemaal niks aan. Het waren gewoon twee ploegen die speelden om niet te verliezen", reageert hij in Kick-off van de Telegraaf. "Er gingen ook zoveel basiselementen van het voetbal fout van jongens die iedere dag op het veld staan, die een hoop betaald krijgen om veel te trainen."

Collega Mike Verweij vond Jorrel Hato en Kenneth Taylor wel goed zondag. "Maar dat is geen topniveau", countert Driessen, die alleen complimenteus is voor Quinten Timber. "Eerst die actie op de achterlijn, waarbij hij twee Ajacieden wegzet. En bij die goal. “Dat waren de enige twee momenten waarvan ik dacht: ‘Ja, dit is voetbal’. Voor de rest, ik heb het niet gezien.”