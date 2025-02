Driessen: "Hij kon het brutosalaris van Ajax netto ontvangen"

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf hard uitgehaald naar Jordan Henderson. De verslaggever toont zich kritisch over de ervaren middenvelder, die serieus flirtte met AS Monaco en vorige week donderdag zelfs geweigerd zou hebben om mee te spelen tijdens Ajax - Galatasaray.

"Henderson was in zijn Engelse dagen een warm pleitbezorger voor de LHBTIQ-gemeenschap en droeg regelmatig de regenboogband als captain van Liverpool", blikt hij terug. "Toen hij door Jürgen Klopp te verstaan werd gegeven niet iedere wedstrijd meer in de basis te spelen, koos hij niet voor een Engelse club of z’n jeugdliefde Sunderland, maar vertrok Henderson voor het grote geld naar Saoedi-Arabië. Uitgerekend het land waar niemand uit de LHBTIQ-gemeenschap zijn of haar leven zeker is", constateert Driessen, die weet waarom de routinier niet in de Premier League speelt.

"Toen Henderson genoeg oliedollars had opgestreken, koos hij niet voor een terugkeer naar Engeland. Alleen maar om een enorme grote belastingaanslag te voorkomen. Om niet op de radar te komen van de Engelse belastingdienst viel zijn keus op Ajax", legt hij uit. "Naast een enorme tekenbonus ontvangt hij een topsalaris van meer dan 4,5 miljoen euro bruto. Echter in het belastingparadijs Monaco, bij de plaatselijke voetbalclub AS, kon hij het brutosalaris van Ajax netto ontvangen en dat was de voorbeeldprof Henderson wel een geforceerde breuk waard", vervolgt Driessen.

"Wat Henderson schoorvoetend toegaf, was dat hij na Ajax-Galatasaray (zijn ploeggenoten liepen toen de ereronde) een gesprek had met de clubleiding – lees: twee directeuren onder wie de technische man Alex Kroes – in de kleedkamer. Ze hadden geen boodschap aan zijn transferwens", weet hij. "Een dag later legde Henderson zich bij het standpunt van Ajax neer dat hij nodig was om de Champions League-miljoenen veilig te stellen. Veroordeeld tot elkaar kreeg Henderson geen boete opgelegd en mocht hij de aanvoerdersband gewoon dragen tegen Feyenoord."

"Neemt niet weg dat zijn gedrag in z’n gezicht is ontploft. Zodanig dat het masker is afgevallen", stelt Driessen. "In een stuiptrekking zoekt Henderson de schuld bij de goed geïnformeerde media door een hoop lawaai te produceren met ongefundeerde beschuldigingen. Iets waarmee hij zichzelf voor de zoveelste keer te kijk zet. Henderson is niet de persoon die hij graag wil zijn. Hij is een toneelspeler, een slechte ook nog."