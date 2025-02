Driessen kritisch: "Bij Ajax kwam hij er ook niet aan te pas"

Valentijn Driessen stelt dat de transfermarkt 'helemaal doorgeslagen' is. Anass Salah-Eddine vertrok voor een bedrag van rond de tien miljoen euro van FC Twente naar AS Roma en dat vindt de journalist maar vreemd.

"Die Salah-Eddine speelt een goede wedstrijd en gaat gelijk naar AS Roma. Bij Ajax kwam hij er ook niet aan te pas. Die gaat naar Roma, dan denk ik: prima, als ze dat geld ervoor willen geven...", zegt Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf.

Driessen vindt het niveau bij Ajax flink gezakt. "Daar zaten gewoon topspelers bij, waarvan je wist: die hebben een zodanige ontwikkeling hier doorgemaakt, die redden het ook wel een stap hoger. Dat zie ik bij deze jongens niet. Ik zag een foto (van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord, red.), daar stonden Anton Gaaei, Christian Rasmussen, Youri Baas en Kenneth Taylor te juichen. Dit is de club die straks bovenaan staat in Nederland. Dat zegt alles over de Eredivisie."

Mike Verweij reageert daarop: "Er wordt op De Toekomst gegrapt dat de lat inmiddels zo laag ligt dat alleen Alex Kroes er onderdoor kan lopen. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel goed. Het is wel ernstig dat je bij Ajax moet zeggen dat het vooral zonder bal heel goed staat, want zonder bal is Ajax gewoon veel beter dan met de bal"

"Als je dat een paar jaar geleden had gezegd, was dat echt vloeken in de kerk, want Ajax stond bekend om zijn dominante aanvallende voetbal aan de bal. Francesco Farioli heeft het gewoon geweldig goed neergezet", besluit hij.