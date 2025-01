Driessen oordeelt: "Ajax heeft daar geen enkele moeite gehad"

Valentijn Driessen zag dat Ajax weinig moeite had met SC Heerenveen. De Amsterdammers wonnen zondagmiddag met 0-2.

Volgens Driessen kreeg Ajax weinig tegenstand van de ploeg van Robin van Persie. "SC Heerenveen speelde heel slecht", oordeelt de journalist in een video-item van de Telegraaf. "Die hadden nog die bekerwedstrijd, heel veel spitsen waren er niet, de aanvoerder was er niet. Het was een heel verzwakt team wat SC Heerenveen de wei instuurde."

Driessen vond dat de Amsterdammers het duel veel eerder hadden kunnen en moeten beslissen. "Ajax deed er veel te lang over dit karwei te klaren, want in de eerste helft speelden ze redelijk voetbal. Na rust trokken ze zich terug, hopend op een counter", klinkt het. "Eigenlijk heeft Ajax daar geen enkele moeite gehad."