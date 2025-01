Driessen sluit vroegtijdige Ajax-exit niet uit: "Is belangstelling"

Valentijn Driessen sluit niet uit dat Francesco Farioli volgend seizoen niet meer de trainer van Ajax is. De Amsterdammers verloren donderdagavond in de Europa League op bezoek bij Rigas FS.

Driessen was zeer kritisch na de pijnlijke nederlaag in Letland. "Het was natuurlijk weer niet om aan te zien. Als je hiervan met 1-0 verliest – de nummer 164 van de Europese ranglijst, Ajax staat 24e – en je schaamt je daar niet voor… Het was hemeltergend slecht", concludeert hij in een video van de Telegraaf. "Die gasten konden er werkelijk helemaal niets van. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je een wedstrijd tegen hen verliest?"

De journalist is al een tijdje kritisch op het spel van Ajax onder Farioli en sluit niet uit dat hun samenwerking beperkt blijft tot één seizoen. "Er is her en der belangstelling voor hem", weet hij. "Gezien de wijze waarop hij bij Ajax functioneert, denk ik dat hij aan het einde van het seizoen misschien wel weg zal gaan."