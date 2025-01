Driessen snapt niets van Ajax: "Ik had een andere keuze gemaakt"

Valentijn Driessen is kritisch op het aankoopbeleid van Ajax. De Amsterdammers doen er momenteel alles aan om Raúl Moro binnen te halen, maar de journalisr had persoonlijk 'een heel andere keuze gemaakt'.

"Je betaalt dan zeven miljoen euro voor een Spanjaard om je Belgische jeugdspeler, onder druk te zetten. Ajax heeft Godts nu al een paar jaar en hij ontwikkelt zich heel goed", begint Driessen in de Kick-Off Podcast van De Telegraaf.

"Dan wordt er gezegd: we willen Moro voor achter Godts hebben. Maar dan betaal je zeven, acht miljoen euro voor een Spanjaard voor de breedte. Godts is wel geblesseerd geweest, maar dan zit er in de jeugdopleiding toch nog wel een andere speler die achter hem kan zitten? Ik had een hele andere keuze gemaakt", aldus Driessen, die er niet hetzelfde instaat als zijn collega Mike Verweij.

"Ik vind het juist heel logisch dat Ajax iemand gaat halen", zegt de clubwatcher van Ajax. "Ze hebben nu maar één goede linksbuiten. Banel kan het uiteindelijk wel redden, maar hij is op dit moment nog niet goed genoeg."