Driessen ziet kansen voor Ajax: "Dat wordt wel een keer tijd"

Ajax is al zeker van een plek in de tussenronde, maar Galatasaray kan nog bij de bovenste acht komen. Driessen denkt dat de Turken Ajax wel liggen. "Ajax hoeft het spel waarschijnlijk niet te maken, want Galatasaray heeft een hele goede ploeg. Ik verwacht dat Ajax wel aardig voor de dag kan komen", blikt hij vooruit in een video-item van de Telegraaf. "Dat wordt ook wel een keer tijd."

Ook reageerde Driessen op de transferberichten rond Ajax. De Amsterdammers zijn naarstig op zoek naar een linksbuiten. "Het makkelijkste lijkt me om Forbs terug te halen van Wolves, maar ze hebben ook contact met Go Ahead Eagles opgenomen voor Edvardsen", weet de journalist. "Dat is een hele aardige speler met potentie."