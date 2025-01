Driessen ziet kansen voor Ajax: "Ze staan er zo goed voor"

Valentijn Driessen denkt dat Ajax een goede kans heeft om bij de eerste acht te eindigden in de Europa League. De Amsterdammers nemen het donderdagavond op tegen Rigas FS.

Ajax staat momenteel elfde, maar het gat naar plek acht is slechts één punt. Met nog twee wedstrijden te gaan is het overslaan van de tussenronde een reëel scenario. "Ajax kan goede zaken doen. Ze staan er zo goed voor dat ze zich direct kunnen kwalificeren voor de kwartfinales", stelt Driessen in een video van de Telegraaf. "Twee overwinningen zijn voldoende, misschien een gelijkspel tegen Galatasaray ook wel."

Driessen verwacht donderdagavond weinig problemen tegen de Letse tegenstander, die slechts twee punten in de eerste zes Europese wedstrijden wist te verzamelen. "Ajax is op dit moment in goede doen. Farioli heeft de laatste wedstrijden niet zoveel gewisseld, maar ik denk dat hij tegen Riga een aantal mensen rust zal geven", besluit de journalist.