Duivenvoorden naar Ajax of Feyenoord? "Ik baal dat het uitlekt"

Thomas Duivenvoorden, de 38-jarige trainer van Quick Boys, is een gewild persoon in de Nederlandse voetbalwereld. Volgens ESPN hebben zowel Feyenoord, Ajax als SC Heerenveen interesse in de succesvolle trainer. Ook De Graafschap zou hem op de radar hebben. De speculaties rondom zijn toekomst nemen toe, maar Duivenvoorden blijft professioneel gefocust op zijn huidige werk.

De oefenmeester zegt het volgende tegenover Leidsch Dagblad. "Ik baal er enorm van dat dingen uitlekken, maar blijkbaar is dat hoe het werkt," reageerde Duivenvoorden kort maar krachtig. De timing van de geruchten is wat hem stoort: "En dat uitgerekend in de week van De Treffers-uit."

Ondanks de aanhoudende belangstelling vanuit de Eredivisie, blijft Duivenvoorden kalm. Hij geeft aan dat hij zich niet laat afleiden door alle aandacht:

"Ik begrijp het en weet dat het erbij hoort, maar laat mij maar gewoon bezig zijn met dat waar ik goed in ben. De ontwikkeling van het team, het optimaliseren van onze speelwijze, het analyseren van tegenstanders: dat is waar ik blij van word."

Toch laat Duivenvoorden zich niet verleiden tot speculatie over een overstap. "Ik ga daar ook niks over zeggen, nee. Omdat het afleidt van waar het écht om zou moeten gaan: het team en de wedstrijd tegen De Treffers." De wedstrijd tegen De Treffers krijgt al zijn aandacht. Duivenvoorden onderstreept het belang ervan: "Die is voor ons ontzettend belangrijk. Belangrijker dan Heerenveen? Honderd procent!" Het respect voor zijn tegenstanders is duidelijk, want hij erkent dat De Treffers een gevaarlijke ploeg is: "Ze staan te laag als je kijkt naar kwaliteit en zijn aan de beterende hand. We kunnen aan de bak."