Duivenvoorden naar Ajax? "Vraag is of hij verleiding kan weerstaan"

Thomas Duivenvoorden moet naar Ajax gaan komen. Hij moet gaan assisteren bij Jong Ajax, Johan Inan is groot fan van het idee van scouten in de Twede Divisie.

"Het is heel lang geleden, maar ik vind het wel mooi. Maar ik hoop ook op een soort doorbraak, dat iemand een verleden moet hebben in het profvoetbal", zegt Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Volgens mij wordt het in het buitenland vaak wel aangetoond dat je geen profcarrière gehad hoeft te hebben om dingen over te kunnen brengen."

"Bij Ajax komt hij aanmerking voor een rol in de staf van Jong Ajax. De vraag is of hij die verleiding kan weerstaan, of dat hij kiest voor een kleinere club als De Graafschap waar je het zoals Arne Slot het meer naar je eigen hand kan zetten. Voor die keuze komt hij waarschijnlijk te staan en ik ben benieuwd wat hij gaat doen", besluit Inan.