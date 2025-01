Duivenvoorden over Ajax-belangstelling: "Was too much voor mij"

Quick Boys-trainer Thomas Duivenvoorden heeft zijn ongenoegen geuit over de geruchten die zijn naam verbinden aan meerdere Nederlandse topclubs. De succesvolle oefenmeester zou in de belangstelling staan van onder meer Ajax, Feyenoord, AZ en De Graafschap, en er zouden zelfs al gesprekken zijn gevoerd.

Donderdagavond zorgde Quick Boys voor een sensationele overwinning door SC Heerenveen uit te schakelen in de achtste finale van de KNVB Beker. Na afloop sprak Duivenvoorden met Voetbal International, waar hem gevraagd werd naar de berichten in de media. "Daar zitten twee aspecten aan. Het feit dat je als trainer uit de Tweede Divisie in contact komt met dergelijke clubs en misschien wel hengelen naar je diensten, is waanzinnig. Dat stuk van het verhaal vind ik heel mooi", aldus de trainer.

Toch heeft Duivenvoorden gemengde gevoelens bij de publieke belangstelling. "Het stuk van het verhaal dat dat allemaal in de media komt, hoeft van mij niet", vervolgt hij. "Dat heeft ermee te maken dat ik mijn werk graag goed wil doen. Mijn focus ligt op het team en de jongens en wat zij presteren op het veld. De afgelopen week was het allemaal een beetje too much voor mij."