'Duivenvoorden weg bij Quick Boys, mogelijke overstap naar Ajax'

Thomas Duivenvoorden vertrekt aan het einde van het seizoen als trainer van Quick Boys. De 38-jarige coach heeft bij de clubleiding aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij maakt de overstap naar het betaalde voetbal, zo meldt de club in een statement. Daarnaast werd hij eerder al in verband gebracht met een functie bij Ajax, zo meldt Voetbal international.

Duivenvoorden heeft een indrukwekkende periode bij Quick Boys achter de rug. Onder zijn leiding behaalden ze dit seizoen de minste verliespunten in de Tweede Divisie. Vorig seizoen eindigde het team op een respectabele derde plaats en scoorde ze daarnaast veel succes in de KNVB Beker, waar ze AZ tot het uiterste dreven in de achtste finale.

Quick Boys heeft Duivenvoorden bedankt voor zijn werk en blijft zijn ambities waarderen. De coach heeft nooit geheim gemaakt van zijn persoonlijke ambities. Hij lijkt nu op weg naar De Graafschap, waarmee zijn nieuwe avontuur in het betaalde voetbal op het punt van beginnen staat.