Edvardsen onthult zijn speciale band met familie van Ajax-speler

Dat Ajax wereldwijd bekendstaat als een club met een rijke historie, merkte Oliver Edvardsen al in Noorwegen op zonder uberhaupt nog contact te hebben gehad met Go Ahead Eagles. "Als je het in Noorwegen over Ajax hebt, weet iedereen waar je het over hebt. Het is de grootste club van Nederland, iedereen weet dat."

Zijn eerste ontmoeting met de Johan Cruijff ArenA was een moment dat hem altijd zal bijblijven. "Het was een beetje onwerkelijk," blikt hij terug. "Het is een prachtig stadion met veel historie. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn." De Noor weet dat hij in een omgeving terechtkomt waar de lat hoog ligt en wil er alles aan doen om zijn stempel te drukken.

Een belangrijke rol in zijn ontwikkeling speelden de familieleden van een bekende Ajacied. "Ik heb samengewerkt met de vader en broer van Steven Berghuis. Het zijn fantastische mannen," vertelt hij dankbaar. "Ze hebben me veel geleerd en hebben veel voetbalkennis." Nu hij met Berghuis in één team speelt, hoopt hij verder te groeien en zich te bewijzen op het hoogste niveau.

Edvardsen heeft een duidelijke ambitie voor zijn tijd bij Ajax. "Ik zou mezelf willen omschrijven als een teamspeler, iemand met snelheid en ik houd van doelpunten maken." De aanvaller herinnert zich nog goed de eerste keer dat hij op het veld in Amsterdam stond. "Het was fantastisch om toen het veld op te komen. Het is nu een droom die uitkomt. Ik ga nu mijn uiterste best doen om alles te geven voor het team. En prijzen winnen zou het natuurlijk afmaken."