Één Ajacied staat op scherp voor thuisduel tegen Galatasaray

Ajax sluit de groepsfase van de Europa League af met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen het Letse RFS vorige week, heeft de ploeg van trainer Francesco Farioli zich al verzekerd van een plek in de tussenronde.

De Turkse grootmacht, die momenteel negende staat, is de laatste tegenstander in deze fase. Bij Ajax ontbreekt Branco van den Boomen vanwege een schorsing. Daarnaast moet Kian Fitz-Jim extra voorzichtig zijn. De middenvelder, die een ongelukkige wedstrijd speelde tegen RFS, riskeert bij een volgende gele kaart een schorsing voor de eerste wedstrijd in de tussenronde.

Van den Boomen kreeg als invaller tegen RFS in de slotfase een gele kaart, waardoor hij de wedstrijd tegen Galatasaray moet missen. Na drie opeenvolgende Europese nederlagen is Ajax gezakt naar de zestiende plek, met één punt achterstand op nummer veertien AZ.