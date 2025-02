El Ghazi blikt terug op Ajax-ruzie: "Ik schreeuwde tegen hem"

Als speler van Ajax kreeg El Ghazi voor het eerst te maken met Bosz. "Voor een uitwedstrijd was ik ziek, maar hij vond dat ik moest doorzetten. Dat deed ik, maar dat lukte niet op mijn gebruikelijke niveau. Een dag later kregen de basisspelers en de wisselspelers een hesje, maar ik niet. Toen ik vroeg waar mijn hesje was, kreeg ik te horen dat ik naar een ander veld moest."

De buitenspeler reageerde vol ongeloof, vertelt hij aan The Athletic. "Ik schreeuwde tegen hem. 'Wat is dit? Hoe kun je me zo respectloos behandelen?' We kregen een woordenwisseling en vanaf dat moment was onze relatie voorbij", zegt El Ghazi, die Bosz weer als trainer kreeg toen hij bij PSV zat. "Toen wist ik hoe laat het was."