Elftal van de Week: Drie Ajacieden schitteren na Klassieker-winst

In het Elftal van de Week van speelronde 21 van het Algemeen Dagblad zijn maar liefst drie Ajax-spelers opgenomen na hun 2-1 overwinning op Feyenoord in De Klassieker. De Ajacieden die opvielen zijn Anton Gaaei, Kenneth Taylor, en Jorrel Hato, die stuk voor stuk een belangrijke bijdrage leverden aan de zwaarbevochten zege in de Johan Cruijff ArenA.