'Engelse topclub heeft al langere tijd interesse in Yohannes'

Lily Yohannes brak afgelopen seizoen definitief door bij Ajax Vrouwen. De optredens van de pas 17-jarige middenveldster zijn niet alleen in Nederland opgevallen. Zo zou Chelsea al langere tijd belangstelling hebben voor de Amerikaanse.

Dat meldt journalist Rob Pratley, die Chelsea op de voet volgt, op X. "Chelsea bereidt zich, samen met andere clubs, voor op een strijd om Trinity Rodman binnen te halen. De club heeft ook interesse in Sophia Smith en heeft al lange tijd belangstelling voor Lily Yohannes van Ajax. Daarnaast wordt Sakina Karchaoui overwogen", schrijft Pratley. Yohannes ligt nog tot medio 2026 vast in Amsterdam.

De Blues verwachten volgens hem een 'drukke zomer'. "De club heeft al gesprekken gevoerd met enkele speelsters die graag meer speeltijd willen." Chelsea richt zich volgens Pratley vooral op het aantrekken van opkomend talent, aangevuld met jonge, zelfopgeleide speelsters. "Er is in principe een langetermijnplan opgesteld om belangrijke posities strategisch in te vullen", weet de clubwatcher.

Pratley weet dat Chelsea duidelijk is in wat het wil: er gaat snel gehandeld worden wanneer een gewenste speelster beschikbaar komt. "Het wordt minder en minder onderhandelen en meer een kwestie van het betalen van de gevraagde prijs."