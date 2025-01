Erik ten Hag snel weer aan het werk? "Dat ambieert hij"

Ten Hag zit sinds zijn ontslag bij Manchester United in oktober zonder club. "Ten Hag ambieert een functie in de top van de Bundesliga", vertelt Inan in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. "De vraag is alleen of hij het nu al wil doen of dat hij liever in de zomer met een schone lei begint. Misschien willen ze wel eerst een tussenpaus aanstellen."

Volgens Inan was de aanstelling van Nuri Sahin, die het afgelopen zomer overnam van Edin Terzic, geen goede trainerswissel. "Ze waren een paar jaar geleden bijna kampioen, maar daar zijn ze in de competitie niet meer bovenop gekomen. Binnen de club waren er twee stromingen over Terzic", legt de journalist uit. "Die trainerswissel heeft uiteindelijk niet geholpen."