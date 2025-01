ESPN-analist kritisch op Farioli: "We zijn een half jaar verder"

Met vier punten achterstand op koploper PSV is Ajax momenteel de grootste uitdager in de titelstrijd. Toch roept het spel van de Amsterdammers veel vraagtekens op, vooral na de nipte 2-1 overwinning tegen RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA. Analist Marciano Vink deelt zijn kritiek bij ESPN .

Vink merkt op: "Qua punten en hoe weinig ze weggeven, wat Francesco Farioli allemaal heeft gedaan qua fitheid van de spelers bijvoorbeeld: dat is allemaal knap. Maar deze wedstrijd winnen met 2-1, je speelt thuis tegen RKC hè?"

Ondanks deze nuance stoorde vooral de afwachtende houding van Ajax hem enorm. "Ik zie ze op eigen helft wachten tot RKC een fout maakt, om die proberen af te straffen. Ik snap dat als je dit in een uitwedstrijd doet tegen een sterke tegenstander, maar thuis tegen RKC moet je de laatste vijf à tien minuten billenknijpen. Dat zegt veel over dit Ajax."

Vink uitte daarnaast zorgen over het gebrek aan ontwikkeling onder Farioli en het gevaar van scorebordjournalistiek. "De bal wordt door RKC naar achteren gespeeld en dat moet normaliter een signaal zijn voor een team om vooruit door te drukken, maar dat gebeurt niet. Farioli zei dat ze in de kelder zaten, maar we zijn nu een half jaar verder. Het is scorebordjournalistiek als je alleen naar de punten kijkt, want het perspectief voor de rest van het seizoen is er niet. In zo'n wedstrijd als tegen RKC kan het namelijk ook zomaar fout gaan." Voor Vink is het duidelijk dat Ajax meer moet laten zien dan enkel resultaten.