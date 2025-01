ESPN komt met Rensch-update: "Hij wilde liever niet spelen"

Devyne Rensch ontbrak zondagmiddag in de basis bij Ajax. Volgens ESPN heeft dat alles te maken met zijn mogelijke transfer naar AS Roma.

Rensch zat tegen SC Heerenveen wel bij de wedstrijdselectie, maar niet in de basis. "Hij wilde liever ook niet spelen tegen AZ. Er is toen een gesprek geweest en zo is hij alsnog op het veld gekomen", onthult verslaggever Christian Willaert. "Het feit dat hij er nu niet bij zit, geeft natuurlijk wel aan dat Roma dichtbij een akkoord is. Dat is ook wat je hoort van binnenuit bij Ajax."

De rechtsback beschikt over een aflopend contract en gaat niet bijtekenen, dus is een winterse transfer een logisch gevolgd. Helemaal rond is het allemaal nog niet. "Men wil Rensch alleen laten gaan als er genoeg geld is om een goede vervanger te halen", weet Willaert. "We weten dat ze bezig zijn met Vagiannidis. Maar dat is zeker niet de enige optie. Ze zijn daar nog niet uit. En zal Rensch eventueel kunnen gaan. En dit zal eind januari, vlak voor de transferdeadline kunnen worden."