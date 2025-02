'Fabrizio Romano bevestigt: vleugelverdediger op weg naar Ajax'

De transfer van Lucas Rosa naar Ajax is helemaal rond. Dat meldt Fabrizio Romano maandagavond.

De Braziliaanse rechtsback komt over van Real Valladolid. Naar verluidt betaalt Ajax drie miljoen euro plus een half miljoen aan bonussen aan de Spaanse club, die de afgelopen tijd regelmatig met de Amsterdammers om tafel zat voor Raul Moro. De 24-jarige Rosa had nog een contract tot medio 2026.

Ajax was deze winter op zoek naar een nieuwe rechtsback nadat Devyne Rensch aan AS Roma verkocht werd. Youri Regeer werd binnengehaald, maar Francesco Farioli gaf meteen aan de van FC Twente overgekomen Regeer niet als rechtsback te zien. Met Rosa heeft de Italiaanse oefenmeester wel zijn gewenste versterking voor de rechtsbackpositie binnen.