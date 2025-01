Fabrizio Romano heeft nieuws over Ajax-doelwit: "Toptalent"

Ajax heeft geïnformeerd naar de twintigjarige linksbuiten van Benfica, maar zijn komst op huurbasis leek al een lastig verhaal. De Noor kreeg dinsdagavond de kans in de bekerwedstrijd tegen SC Farense (1-3) en bewees zijn waarde door de gelijkmaker te scoren. Schjelderup scoorde drie dagen eerder ook al in de finale van de Taça da Liga tegen Sporting en mag niet meer vertrekken uit Lissabon.

"Drie basisplaatsen, twee doelpunten op rij voor Andreas Schjelderup bij Benfica", schrijft Romano op X. "De club heeft een beslissing genomen en Andreas blijft ondanks verschillende benaderingen. Nederlandse, Spaanse en Duitse clubs wilden hem, maar Benfica ziet Andreas als een toptalent voor nu en in de toekomst."

Schjelderup werd in januari 2023 door Benfica voor negen miljoen euro losgeweekt bij FC Nordsjaelland. Een half jaar later werd de Noor voor 2,5 miljoen euro verhuurd aan zijn oude club, waarbij dus sprake lijkt van een boekhoudkundig trucje. Schjelderup keerde afgelopen zomer terug in Portugal en kwam in de eerste seizoenshelft niet veel aan spelen toe, waardoor veel clubs hun kans zagen. De vleugelaanvaller lijkt nu zijn kans te hebben gegrepen.