Fabrizio Romano meldt transfer: "Akkoord met Ajax in laatste fase"

Ajax is zo goed als rond met AS Roma over de transfer van Devyne Rensch. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano zaterdagmiddag op X.

De rechtsback had al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse topclub, maar moest nog wachten op zijn eigen club. Ook de Amsterdammers lijken nu definitief een deal te hebben met de Romeinen.

"AS Roma is bijna rond voor Devyne Rensch! Akkoord met Ajax in laatste fase voor de rechtsback", zo schrijft Romano op X. "Nog even wachten op de laatste details en dan kan de deal gesloten worden. AS Roma gaat ermee aan de slag nadat de speler groen licht heeft gegeven", aldus Romano.