Farioli aangepakt door Kroes? "Er zijn wat dingen aangestipt"

Er is een verandering te zien in de werkwijze van Francesco Farioli bij Ajax na een gesprek met Alex Kroes, zo stelt clubwatcher Mike Verweij. De trainer kiest steeds vaker voor dezelfde elf

In de Kick-off podcast van De Telegraaf wordt het onderwerp behandeld. "Normaal gesproken is er veel kritiek op zijn vele wissels", begint Verweij. "Zelfs tegen Galatasaray - waar Ajax niet te veel te winnen had behalve een goed gevoel op weg naar De Klassieker en wat geld - speelt hij toch weer met bijna zijn sterkste team."

Jorthy Mokio en Sean Steur zaten tegen Galatasary bij de selectie. Steur debuteerde in de selectie. "Dat is een heel groot talent in de jeugd van Ajax", zegt Verweij, die weet dat Farioli en Kroes om de tafel hebben gezeten over de opstelling en het inbrengen van talent. "Tijdens dat gesprek zijn er dus wel wat dingen aangestipt."