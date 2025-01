Farioli: "Dat zorgde ervoor dat 't gevoel in het team veranderde"

Francesco Farioli zag zijn ploeg zaterdag met minimaal verschil winnen van RKC Waalwijk. Voor de pauze leek er niets aan hand met een 2-0 tussenstand, maar na de pauze was het niet best wat het thuisteam liet zien.

"Het feit dat we de wedstrijd niet in het slot gooiden, zorgde ervoor dat het gevoel in het team veranderde. Dit zorgde ervoor dat we vaker te laat kwamen en minder zuiver in de passing", vertelt Farioli op de persconferentie, na de 2-1 overwinning.

De trainer krijgt de vraag of de ingevallen spelers het niveau naar beneden haalden, maar Farioli wil niemand afvallen. "Dat kan, maar dan leg je de schuld bij de speler die erin komt. Het is een teamprestatie en het gaat om de instelling van het team in de tweede helft."