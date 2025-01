"Farioli denkt dat zijn aanblijven een plek scheelt op de ranglijst"

Devyne Rensch gaat bij AS Roma tekenen. Nu de transfer van Youri Regeer naar Ajax bijna rond is, durft men dat in Amsterdam hardop uit te spreken.

"Rensch gaat naar AS Roma. Heel verrassend is dat niet meer, dat hing ook al een tijdje in de lucht. Ajax heeft al meerdere biedingen gehad en afgeslagen. Maar de clubs zijn het eens geworden over een transfersom van zes miljoen. Maar ze moesten het nog eens worden over de betaaltermijnen. Maar de verwachtingen was dat dat wel goed zou komen", zegt Johan Inan bij de AD Voetbalpodcast.

"Hij vliegt snel naar Rome om zijn transfer af te ronden en er vervolgens een krabbel te zetten onder een contract tot medio 2029. Farioli wilde Rensch behouden. Hij denkt dat dat Ajax een plek kan schelen op de ranglijst, zeker nu Ajax uitstekende papieren heeft om eerste of tweede te worden", vervolgt de journalist.

Een vervanger is er al bijna. "Maar de directie is flink aan het bezuinigen en de financiële belangen tellen ook. Als het aan de directie ligt dan wordt Youri Regeer de vervanger. Ze willen hem een halfjaar als rechtsback laten fungeren en daarna willen ze hem gebruiken als middenvelder."