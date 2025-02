Farioli denkt nog niet aan een landstitel: "We blijven kalm"

Ajax beleefde zondag een succesvolle middag in de Johan Cruijff Arena, waar het de tweede Klassieker van het seizoen met 2-1 won. Door het gelijke spel van PSV is Ajax nu nog maar twee punten verwijderd van een eerste plek. Toch wil Francesco Farioli niet praten over een landstitel.

"Wij willen zoveel mogelijk punten halen", zei de Italiaanse coach na de zege op Feyenoord bij ESPN. "We blijven kalm en we moeten met beide voeten op de grond blijven staan. En we kijken niet naar andere clubs. We focussen ons op onszelf."

"Ik heb die wedstrijd niet gekeken", zei Farioli over het gelijkspel tussen PSV en NEC van zaterdag. "Ik was ons duel met Feyenoord aan het voorbereiden." Farioli was erg tevreden met het spel van Ajax tegen Feyenoord. "Voor de zoveelste keer hebben we alles gegeven", zei hij. "We hebben laten zien dat we wilden winnen. Ik kan mijn spelers alleen maar heel erg bedanken. Ze bleven energie leveren. Ze hebben laten zien dat ze alles voor deze club willen geven."