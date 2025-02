Farioli emotioneel na Ajax - Feyenoord: "Ik wil niet weer huilen"

"Ik ben een persoon die heel emotioneel is. Voetbal is een groot deel van mijn leven en als je dan in dit stadion speelt en deze resultaten haalt. Dat willen we", vertelt Farioli bij ESPN. "Ik wil niet weer huilen hier. Het is gewoon zo speciaal. De wedstrijd van vandaag laat zien wat deze spelers wegzetten. In mijn emotie zit zo veel werk van achter de schermen. We werken keihard en we geven elke dag honderd procent."

Ajax won door Taylor, die de credits krijgt van zijn trainer. "Taylor is een van de symbolen van dit Ajax. Vorig seizoen kreeg hij veel kritiek, maar vandaag speelde hij linksbuiten en middenvelder. Waar wij hem vragen om te spelen doet hij. Hij is erg volwassen aan het worden en je ziet hem steeds meer groeien. Hij doet het fantastisch en ik ben heel blij voor hem. Het was de kers op de taart."

Waarom Brobbey gewisseld werd? Daarvoor is een goede reden. "Hij was ziek. In de wedstrijd tegen Galatasaray speelde hij al met koorts en vandaag ging het beter. Alleen op een gegeven moment voelde hij weinig energie meer, dus hebben we besloten hem te wisselen. Hij deed het voor rust wel erg goed."