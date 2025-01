Farioli geniet van jonge Ajacied: "Ik ben heel enthousiast"

Alders laat zich dit seizoen goed zien bij Jong Ajax en is door het aanstaande vertrek van Devyne Rensch bij het eerste team gehaald. “Hij is energiek, slim en leert snel. Daarnaast is hij handig aan de bal", vertelt een positieve Farioli op de persconferentie richting het duel tegen Rigas FS over Alders. "Tegelijkertijd is hij nog jong en is het zijn eerste ervaring bij Ajax 1. Hij moet veel proberen te leren en ervaring op gaan doen. Maar ik ben heel enthousiast over hem.”

De negentienjarige Alders wacht nog op zijn debuut voor Ajax 1, maar is wel met de selectie van Farioli mee naar Letland voor het Europa League-duel. Ajax en Rigas FC trappen donderdagavond om 21.00 uur af.