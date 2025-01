"Farioli heeft bij Ajax flink met de vuist op tafel geslagen"

Ajax is nog altijd in volle onderhandeling met Real Valladolid. Raul Moro wil graag de overstap maken naar Amsterdam, maar de twee clubs zijn het nog steeds niet eens geworden over de deal. Dat meldt ESPN-verslaggever Christian Willaert.

De journalist weet ook dat trainer Francesco Farioli versterkingen eist. Ajax zou een mondeling akkoord hebben met Moro, en Valladolid vraagt zo'n zeven miljoen euro. De clubs naderen elkaar, maar is er een 'maar': "Valladolid wil boter bij de vis en metéén geld vangen", zegt Willaert van ESPN. "Ajax wil op zijn beurt liever gespreid betalen met een bonus als de Champions League wordt gehaald."

Volgens Willaert is het standpunt van Ajax niet zonder reden. "Wat ik hoor van zaakwaarnemers: Ajax is met meerdere spelers aan de gang geweest, maar waar het elke keer op misloopt is dat Ajax niet cash kan betalen. We denken allemaal dat Ajax zo rijk is, maar ze moeten echt op de kleintjes letten. Zo is het trainingskamp in de winter niet doorgegaan en hoorden we zelfs geluiden dat het traditionele kerstontbijt voor de werknemers dit jaar is afgelast."

De komst van Moro lijkt echter rond te komen, en Farioli is daar volgens Willaert zeer blij mee. "Bergwijn is verkocht en Sulemana zou komen, maar dat is niet doorgegaan. Farioli heeft dat nog tegoed. Hij is voor de camera altijd netjes, maar ik hoor wel dat hij binnenskamers flink met de vuist op tafel heeft geslagen. Dat probleem op linksbuiten moet opgelost worden", aldus Willaert.