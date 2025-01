"Farioli heeft echt mazzel dat Marc Overmars daar niet meer zit"

Mike Verweij is niet te spreken over het spel dat Ajax momenteel laat zien. De Amsterdammers wonnen afgelopen weekend nipt met 2-1 van RKC Waalwijk. De clubwatcher is van mening dat trainer Francesco Farioli in een ander Ajax-tijdperk allang ontslagen was.

"Ik denk echt dat Farioli mazzel heeft dat Alex Kroes de technisch directeur is en dat Marc Overmars daar niet meer zit", zo vertelt Verweij bij de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Overmars had bij Marcel Keizer al aangetoond dat hij er niet voor schroomt om kiezelharde maatregelen te nemen. Ik denk, dat als Overmars er nog had gezeten, en Farioli had Ajax met dit voetbal naar de tweede plaats gebracht, dan had hij het wisselgebaar gemaakt. Dan was er een andere trainer gekomen en ik denk Erik ten Hag."

Toch wil Verweij de Italiaanse trainer niet helemaal afvallen. "Ter verdediging van Farioli: er zit ook wel heel weinig creativiteit in dit elftal: er moeten dingen gebeuren op de transfermarkt. Hij wordt ook niet geholpen met de selectie die hij heeft. Dat is natuurlijk de erfenis van Huntelaar, Hamstra en vooral Mislintat", aldus Mike Verweij.