Farioli heeft medelijden met Ajax-fans: "Het is erg jammer"

Ajax kwam het Europa League-duel in Letland dramatisch voor de dag. "We hebben vier of vijf goede kansen gekregen, maar we maken één fout en daardoor verliezen we deze wedstrijd", legt Farioli na afloop bij Ajax TV de vinger op de zere plek. "Het is erg jammer, zeker voor de supporters die mee zijn gereisd. Ze waren fantastisch voor negentig minuten. We hebben medelijden met de fans. Ik denk dat de spelers er alles aan hebben gedaan om de wedstrijd te winnen."

Farioli wilde niet naar de slechte omstandigheden in de Letse hoofdstad wijzen. "Het was niet gemakkelijk. De bal was veel aan het stuiteren, maar nogmaals: dit is geen excuus", benadrukt de Italiaan. "Het veld was niet goed voor ons, maar ook niet voor hen. De spelers hebben er alles aan gedaan, maar we het resultaat was niet wat we wilden."