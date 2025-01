Farioli hoopt op versterkingen: "Ik wens dat we iets kunnen doen"

Francesco Farioli hoopt dat Ajax zich snel kan versterken met een buitenspeler. De Amsterdammers hebben zoals bekend interesse in Raul Moro, maar het is nog afwachten of er een deal kan worden bereikt.

In gesprek met ESPN wordt Farioli gevraagd naar de aanvaller van Real Valladolid. "Ik wens dat we iets kunnen doen, iedereen wil dat. Meer weet ik op dit moment niet", is de reactie van de Italiaan. Hij hoopt wel op de komst van een aanvaller. "We weten dat de selectie op meerdere posities niet in balans is."

"We weten wat we graag zouden willen doen, maar we kunnen niet veel doen. Intern weten we waar we naar kijken om met het team de volgende stap te zetten", zegt Farioli, die met zijn ploeg niet op trainingskamp ging. Dat is gedeeltelijk vanwege de financiële situatie in Amsterdam. "Als we iets kunnen besparen, dan moeten we dat doen. Dit komt ook deels door de financiën."