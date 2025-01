'Farioli in verband gebracht met AS Roma': "Daar is contact"

Maarten Wijffels vermoedt dat er zeker contact geweest is tussen Francesco Farioli en AS Roma. De oefenmeester van Ajax werd door Italiaanse media in verband gebracht met de club uit Rome.

Farioli zou op het lijstje staan bij AS Roma, dat na dit seizoen een nieuwe trainer nodig heeft. "In het voetbal gebeurt zelden iets zomaar", begint Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Vorige week werd gewezen op de link tussen Farioli en AS Roma." De technisch directeur van AS Roma werkte bij OGC Nice samen met Farioli. "Dat hoorde je vorige week al sluimeren. Farioli wilde er geen vragen over beantwoorden, dus daar is contact."

Wijffels vindt het niet gek dat Farioli in verband wordt gebracht met andere clubs, ondanks zijn nog korte tijd in Amsterdam. "Farioli is een beetje het Roger Schmidt-verhaal bij PSV. Ze voelen zelf aan dat de werkwijze in Nederland uiteindelijk nooit breed omarmd zal worden. En in het geval van Ajax ook niet binnen de club", aldus de journalist. "Er worden stellingen ingenomen en Farioli is ook niet gek. De naam AS Roma is nu op tafel en we zullen zien hoe dat verdergaat."