Kieft: "Farioli is hard bezig om hun carrières de nek om te draaien"

Wim Kieft is van mening Francesco Farioli op één aspect echt verkeerd bezig is bij Ajax. De voormalig aanvaller van de Amsterdamse club vindt dat de Italiaanse trainer veel beter om moet gaan met Brian Brobbey en Wout Weghorst. Farioli kiest namelijk niet voor een vaste aanvalsleider.

"De rol van een trainer in het geval van Ihattaren en ook Lang en Saibari moet niet overschat worden", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Aan de andere kant kan een trainer een carrière wel de nek omdraaien. Daar is Francesco Farioli hard mee bezig. Iedereen ziet het en Ajax laat het gebeuren: het lukt Farioli om Brian Brobbey en Wout Weghorst alle vertrouwen af te nemen. Brobbey maakte in het meest dramatische Ajax-seizoen 22 doelpunten en Weghorst hielp het Nederlands elftal vaak over het dode punt."

Kieft vindt dat Farioli zich bij Ajax te veel laat leiden door data. "Puur een zwaktebod. Daarmee gaf Farioli toe aan alle kritieken op zijn functioneren bij Ajax. Als hij overtuigd zou zijn van zijn werkwijze en visie had hij onverstoorbaar moeten doorgaan zonder zijn gelijk te willen halen met een goedkoop onzinverhaaltje. Het drama wat zich voltrekt met de spitsen Brobbey en Weghorst, en eigenlijk ook Chuba Akpom, vertelt het werkelijke verhaal van Farioli bij Ajax", aldus Wim Kieft.