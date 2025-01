Farioli komt met slecht blessurenieuws: "Vrij serieuze blessure"

"Alle spelers zijn hier fit, in een goede conditie. Behalve Wijndal, we weten dat hij een vrij serieuze blessure heeft opgelopen", begint Farioli voor de camera. "Hij is zes tot zeven weken uitgeschakeld door het contactmoment in de laatste wedstrijd. Klaassen is er ook niet, maar we hebben er vertrouwen in dat hij er de volgende wedstrijd (de uitwedstrijd bij sc Heerenveen van komende zondag, red.) weer bij is."

Daarmee lijkt een wintertransfer van Wijndal er niet meer van te komen. Eerder in de window was het Spaanse Leganes nog geïnteresseerd in de linksback.