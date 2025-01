"Farioli moet in de zomer aantonen dat hij het anders gaat doen"

Borst is al een tijdje niet meer onder de indruk van Ajax. "Ajax is al weken, zo niet een paar maanden, eigenlijk gewoon kut met peren. Het ziet er niet uit. Dit is niet des Ajax", oordeelt hij in de Oranjewinter. "Ik vergeef het ze, omdat ze uit een rotjaar komen. Dan moet je even een interim-manager hebben en dan mogen de accenten wat verdedigender zijn."

Volgend seizoen moet dat echt beter, vindt Borst. "Ik vind eigenlijk dat hij (Farioli red.) in deze zomer ofwel moet aantonen dat hij het heel anders gaat doen, op z'n Ajax. Of ze moeten hem bedanken voor bewezen diensten", stelt hij. "Dit doet echt pijn aan de ogen. Ik hoor ook heel veel Amsterdammers klagen. Nou doen ze dat al snel omdat de standaard hoog ligt. Jaren 70, jaren 90, Ten Hag-periode... Maar dit kan je niet langer verkopen dan een jaar. Als hij tweede wordt: standbeeld voor die man, maar dan wel op het vliegtuig."