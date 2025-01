Farioli na zege op hekkensluiter: "Het is een geweldig resultaat"

Ajax won zaterdagavond nipt met 2-1 van hekkensluiter RKC Waalwijk. De Amsterdammers kenden weinig moeite met de Brabanders, ondanks dat het in de slotfase even spannend werd door een goal van Mohamed Ihattaren.

Trainer Francesco Farioli is erg te spreken over de uitslag. De Italiaan is minder tevreden over de efficiëntie van zijn ploeg. "Het is een geweldig resultaat, heel belangrijk voor de stand", zo vertelt Farioli in gesprek met ESPN. "Maar er zijn ook veel dingen die we nog moeten verbeteren."

"Bijvoorbeeld ons killerinstinct. In de eerste helft hadden we de wedstrijd al in het slot moeten gooien. De tweede helft was niet zoals we dat wilden. Na hun goal werd het nog lastig, mede door de blessure van Owen Wijndal, waardoor we met tien man kwamen te staan", zo besluit Francesco Farioli.