Farioli neemt 23 Ajacieden mee naar Letland: Jorrel Hato ontbreekt

Verder zit Jorthy Mokio, net als zondag tegen SC Heerenveen bij de selectie. Hij ontbrak maandagavond al bij Jong Ajax tegen Jong PSV. Wie ontbreken in de selectie van Ajax zijn Devyne Rensch en Jorrel Hato. Laatstgenoemde is geschorst, terwijl Rensch op weg is naar AS Roma.

Sivert Mannsverk keert juist weer terug in de selectie. Ajax neemt het donderdagavond 21:00 uur Nederlandse tijd op tegen de Letse kampioen van 2023. FC RFS staat momenteel 34e in de League Phase van de Europa League. Ajax staat elfde.

De volledige selectie:

Remko Pasveer

Diant Ramaj

Jay Gorter

Anton Gaaei

Ahmetcan Kaplan

Youri Baas

Daniele Rugani

Josip Šutalo

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Sivert Mannsverk

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Kristian Hlynsson

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Mika Godts

Bertrand Traoré

Steven Berghuis

Wout Weghorst

Christian Rasmussen

Jorthy Mokio

Gerald Alders