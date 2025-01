Farioli ontkent gerucht niet meer: "De club kreeg een aanbod"

Ajax neemt het donderdagavond op tegen het Letse RFS in de Europa League. Hoewel RFS op papier een maige ploeg lijkt in deze competitiefase, liet de ploeg thuis al zien tot verrassingen in staat te zijn door knap punten te pakken tegen Galatasaray en Anderlecht.

Trainer Farioli sprak tijdens de persconferentie over de situatie rond Devyne Rensch, die de club recentelijk verliet. “Ik had het fijn gevonden als Devyne Rensch hier tot het einde van het seizoen had gebleven, maar dit was niet mogelijk. De club kreeg een aanbod die niet af te wijzen viel”, aldus Farioli. Hij benadrukte ook zijn eigen loyaliteit aan de club: “Men kent mij inmiddels goed genoeg dat ik niet naar roddels en geruchten luister. Ik heb allang voor mezelf bewezen dat ik loyaal ben naar de club. De realiteit is dat er niets belangrijker is dan Ajax.”

Toen Farioli werd gevraagd naar de geruchten over een mogelijke overstap naar AS Roma komende zomer, weigerde hij in te gaan op de speculaties. “Laten we het over de wedstrijd van morgen hebben,” besloot hij.