Farioli over Ajacieden: "Dapper zijn en dom zijn, is een dunne lijn"

"Op een bepaalde manier positiespel spelen, is deel van het DNA van deze club, net als heel agressief zijn en echt vol druk zetten. Die mindset hoefden we hier niet te veranderen", vertelt Farioli in gesprek met Voetbal International. "We willen altijd blijven voetballen, maar er komt ook een moment dat dat niet gaat."

De trainer noemt het 'bewustzijn creëren' bij zijn ploeg. "Ja: we willen altijd voetballen, we willen dapper zijn aan de bal, absoluut. Maar dapper zijn en dom zijn, dat is een heel dunne lijn. Uiteindelijk willen we dat de spelers zelf die momenten gaan herkennen, dat was voor mij de grootste uitdaging in het begin. Onze job is om de twijfels zoveel mogelijk weg te nemen. Je probeert logica in te bouwen in wat je van ze vraagt."

Farioli vergelijkt het trainerschap met een kruiswoordpuzzel. "Een van mijn grootste verantwoordelijkheden als coach is om een kruiswoordpuzzel te creëren met zo min mogelijk zwarte vakjes. Dus om alle fases van de wedstrijd zo goed mogelijk met elkaar te verbinden."