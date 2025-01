Farioli over relatie met Kroes: "Meer valt er niet te zeggen"

"In de media zijn er altijd veel geluiden", zo reageert Farioli. "Rond een grote club is het normaal dat er het verlangen is naar berichten die scoren. We hebben elke dag contact met Alex. We hebben sinds het begin van het seizoen een heel goede relatie. We zijn allebei werkers. Zoals Alex zei: we zijn het over 85 procent eens, over die andere 15 procent hebben we normale discussies. Ik weet niet of jij het altijd eens bent met je vrouw? Meer is het niet."

Toch klonk Farioli wat cynisch toen hij gevraagd werd naar Youri Regeer als vervanger van Rensch. "Youri speelde twintig wedstrijden als middenvelder en vier als rechtsback. Daarom zei ik: Youri is een goede middenvelder. Hij kan op meerdere posities spelen, dat doet hij al zijn hele carrière. Maar hij is voornamelijk een middenvelder. Daar vindt hij zichzelf ook het beste. Meer valt er niet te zeggen."