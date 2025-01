"Farioli pakt het hele beleid van de club Ajax op, dat is absurd"

Francesco Farioli heeft een geheel eigen werkwijze. De Italiaan nam liefst zeven vertrouwelingen mee naar Ajax, waar hij volgens zijn eigen regels werkt. Dat valt niet bij iedereen in Amsterdam even goed.

"Hij constateert dat veel Ajacieden met een grote status gepasseerd worden en dat er een ander persoon binnenkomt met zeven assistenten, los van of die assistenten slecht zijn", opent Rob Jansen in KieftJansenEgmondGijp.

"Ze pakken het hele beleid van de club op Ajax op, dat is absurd. En trainers die weggaan, zoals Vanenburg. Kun je niet wat doen met die? En met die? Dan houd je de kern en het hart van de club binnen", zegt Jansen. Michel van Egmond haakt daarop in: "Dat is de reden waarom ze bij Feyenoord aan John de Wolf vasthouden."