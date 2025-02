Farioli puzzelt: Ajax zonder pure linksbuiten in De Klassieker

Francesco Farioli hoopt zondag in De Klassieker tegen Feyenoord een belangrijke stap te zetten richting de top twee van de Eredivisie. Dat moet de Italiaanse coach doen zonder een pure linksbuiten, aangezien zowel Mika Godts (geblesseerd) als Oliver Edvardsen (niet speelgerechtigd) ontbreekt. Toch lijkt Farioli een oplossing te hebben gevonden.

Remko Pasveer start als doelman. In de verdediging is Anton Gaaei de vervanger van Devyne Rensch op de rechtsbackpositie, terwijl Josip Sutalo en Youri Baas het centrale duo vormen. Jorrel Hato neemt zijn vertrouwde plek in als linksback.

Op het middenveld kiest Farioli waarschijnlijk voor Jordan Henderson, ondanks de aanhoudende transfergeruchten rond de aanvoerder. Hij liet tegen Galatasaray zien zich niet te laten afleiden door speculaties. Kian Fitz-Jim, die indruk maakte in datzelfde duel, krijgt opnieuw een basisplaats. Davy Klaassen completeert het middenveld, wat zorgt voor een balans tussen ervaring en dynamiek.

In de aanval moest Farioli puzzelen door het ontbreken van een natuurlijke linksbuiten. Kenneth Taylor lijkt de meest logische keuze om als hangende linksbuiten te spelen, een rol waarin hij eerder succesvol was. Brian Brobbey en Bertrand Traoré zijn naar verwachting de andere twee aanvallers.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Feyenoord: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Taylor.