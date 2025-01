Farioli roemt Galatasaray: "Één van de beste spitsen ter wereld"

Ajax neemt het donderdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Galatasaray en trainer Francesco Farioli aast op eerherstel na de nederlaag op bezoek bij Rigas FS. De oefenmeester baalde van het teleurstellende resultaat in Letland.

"Het is wel zo dat als we die wedstrijd in Riga nog honderd keer voetballen, dat we ‘m 97 of 98 keer gewoon winnen. Het is vooral vervelend dat door die nederlaag de deur naar de top-acht dicht is", vertelt hij op de website van Ajax. Farioli verwacht echter ook weer een lastige wedstrijd tegen de Turken.

"Galatasaray heeft dan ook een geweldig team", vervolgt hij. "Ze domineren in de competitie en werken al een aantal jaar met dezelfde kern van spelers. Onder andere doelman Fernando Muslera of middenvelder Lucas Torreira. Met Victor Osimhen hebben ze een van de beste spitsen in de wereld. Ik heb ook nog met een aantal spelers samengewerkt, zoals Berkan Kutlu", blikt Farioli terug.

"Het wordt een grote uitdaging voor ons om het tegen Galatasaray op te nemen. We moeten op ons best zijn. Ik verwacht een open wedstrijd, waarin beide teams voor de overwinning zullen gaan. We weten hoe agressief Galatasaray kan spelen. Ze zijn fysiek heel sterk en hebben technisch vaardige spelers. We kennen dus hun kwaliteiten, maar weten ook waar we hen pijn kunnen doen."